『モンベル シームレスダウンハガー800♯2 R/ZIP【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 05時 35分に出品され04月17日 05時 35分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在783件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 モンベル シームレスダウンハガー800♯2 R/ZIP



約1年半程前に新品購入し、 2〜3回使用しました。



使用頻度が低いので出品します。



個人的感想ですが、美品だと思います。



長期保管用のストレージバックはありません。



画像のものがすべてになります。



すり替え防止の為、返品不可にてお願いします。



ノークレーム、ノーリターンでお願いします。



中古品にご理解頂ける方のご購入お願いします。



以下詳細



アウトドア用寝具···寝袋・シュラフ

寝袋の種類···マミー型

シーズン···オールシーズン



素材】生地：10デニール・バリスティック エアライト®ナイロン・タフタ[はっ水加工]

中綿：800FP EXダウン

【重量】677g（703g）※【重量】欄の（ ）内はスタッフバッグを含む総重量です。

【カラー】イエロー(SUF)

【サイズ】R/ZIP(右ジッパー)

【収納サイズ】∅15×30cm（4.7L）

【適応身長】183cmまで対応

【快適温度】 0℃

【使用可能温度】 -5℃





人気モデル···ダウンハガー



種類···マミー型 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>アウトドア寝具 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: モンベル

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

アウトドア

アウトドア寝具 タグ モンベル シームレスダウンハガー800♯2















R/ZIP