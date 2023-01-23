『ルイヴィトン LOUIS VUITTON トレイナー スニーカー サイズ7 赤【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 20時 07分に出品され03月06日 20時 07分に終了予定です。即決価格は35,833円に設定されています。現在404件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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■商品



ルイヴィトン LOUIS VUITTON トレイナー スニーカー サイズ7 赤

サイズご確認よろしくお願いします。

恐らく26cm相当と思われます。

心配でしたらルイヴィトン店舗に問い合わせしてご確認よろしくお願いします。

■ コンディション・状態

【状態】

外観ランク【S】

★状態ランク表★

N : 新品•未使用品

S : 数回使用程度の超美品

A : 多少傷等があるが良好の美品

B : 通常の使用感のある中古品

C : 使用感の強めな中古品



【付属品】

箱 保存袋 紐等 画像参照

■購入先

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋/古物市場/ストア商品

鑑定済み商品となります。

上記、購入先で真贋鑑定済みの正規品を取り扱っています。

安心してご購入くださいませ♪



【注意事項】

こちらの商品は一度人の手に渡った中古品です。ご理解のうえご購入くださいませ。

◾️ 販売商品は必要に応じてクリーニングを行っております

◾️商品によってはリペアを施して出荷する場合がございます。※その際は記載します



撮影方法やモニターなどの特性により、色／素材感が実物と違って見える場合や、写真に写らない細かなキズ／汚れがある場合があります。



【発送】

※箱無し簡易梱包でしたら少し安く出来る場合が御座います。気軽にお申し付けください。

簡易梱包や物によっては圧縮して配送する場合が御座います。

通常配送の希望がありましたら承りますますが物によっては送料の追加分を頂く事もあります。

ご理解の程よろしくお願いします。

#【希望価格】コメント受付中

919805660500



メインカラー···レッド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 26cm ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ ルイヴィトン

LOUIS

VUITTON

トレイナー

スニーカー

サイズ7

赤