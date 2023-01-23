『ルイヴィトン LOUIS VUITTON トレイナー スニーカー サイズ7 赤【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 20時 07分に出品され03月06日 20時 07分に終了予定です。即決価格は35,833円に設定されています。現在404件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|未使用に近い
|商品のサイズ:
|26cm
|ブランド:
|ルイヴィトン
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落札価格35833円
404 入札履歴
終了
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