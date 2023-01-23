『●Super Junior●フォトカード・クリアホルダー他 まとめうり【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 00時 54分に出品され04月08日 00時 54分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在115件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 子供部屋に置いたままだった箱を処分します



ガチャガチャ(クリアホルダーなど）だけで80回分以上あります

フォトカード(大・小）は同じ箱に入っていました



エイベックスやタカラトミー

CD(付属品・リーフレット類未確認）

ペンライト うちわ

銀テ(銀テープ）もありました

ファンクラブの品

韓国語表記の品 韓国での値札付き

CAPポーチは袋無し1個を1つのに入れているので3つありました

super show スパショ



違うタレントさんのが入っていたらすみません

詳しくないので箱売りです

ばら売りですが、名前を言われてもわからないのと、画像のどこにあるものと指定されてもまとめて箱に入れてしまう為対応できません



推し以外は転売や交換などで活用ください



重さがあるので即日発送はできないことご了承願います



★発送に行ける予定に合わせて「らくらくメルカリ便⇔ゆうゆうメルカリ便と変更」するため自宅以外での受け取りの方は必ず購入前にコメントで連絡願います★ 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>アイドル 商品の状態: やや傷や汚れあり