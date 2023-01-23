『モンクレール Tシャツ サイズXL【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 04時 28分に出品され04月08日 04時 28分に終了予定です。即決価格は10,900円に設定されています。現在110件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 モンクレールのTシャツです。

サイズXL

色は赤と白とネイビーになります。

こちら、それなりに着用しました。

若干着用感はございますが、目立つ汚れございません。正規品取扱店購入、モンクレールジャパンの商品になります。QRタグございます。

着丈72センチ

身幅59センチ

肩幅52センチ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ モンクレール

Tシャツ

サイズXL