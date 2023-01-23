『新品 JALオリジナル TUMI Alpha エクスパンダブル・オーガナイザー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 20時 51分に出品され03月26日 20時 51分に終了予定です。即決価格は22,500円に設定されています。現在742件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 JALオリジナル TUMI Alpha エクスパンダブル・オーガナイザー・ラップトップ・ブリーフ



いただきましたが

私は使いませんのでお譲りいたします



荷物の量に合わせて、自在にサイズ変更できるブリーフケース。書類などが多い時は、ファスナーを開いてマチを広げて。付属のクラッチバッグを取り外せば、さらに収納力がアップします。



JALとのコラボモデルでコーポレートカラーの赤がTUMIのデザインと良くマッチしています。



すぐ発送可能





【ブランドとモデル】

BLACKREDのALPHAシリーズは、スタイリッシュで機能的なデザインが特徴です。ビジネスシーンでの使用に最適なアイテムです。



【拡張可能なデザイン】

このビジネスバッグは拡張可能で、必要に応じて収納スペースを増やすことができます。出張や日常使いに便利です。



【耐久性のある素材】

ナイロン素材を使用しており、耐久性が高く、長期間の使用に耐える設計です。



- ブランド: BLACKRED

- モデル: ALPHA 131758-1073

- 色: ブラック

- タイプ: ビジネスバッグ

- 特徴: 拡張可能

- 素材: ナイロン



定価：104,500円

型番：131758-1073

サイズ（約）：幅40.5×マチ14（+5）×高さ32cm、ハンドル/高さ12cm、着脱式ショルダーストラップ/長さ95～135cm（調節可能）

重量（約）：1,700g（本体）

素材：FXTバリスティックナイロン、一部牛革

仕様：開閉＝ダブルファスナー式、前面/ファスナーポケット3（下部/内側にオープンポケット2、パッチ部分/内側にファスナーポケット1、オープンポケット1、キーフック1）、オープンポケット1、メイン収納部/パッド付きPCポケット、オープンポケット3、カード入れ3、ペン差し2、後面収納部/中仕切り2、ファスナーポケット1、オープンポケット1、背面/キャリーバー装着可能ダブルファスナーポケット1、オープンポケット1

付属：IDタグ（JALロゴ入り）、クラッチバッグ（幅37×マチ5×高さ25.5cm）

状態：新品

ＴＵＭＩの拡張可能なブリーフケース。JALコラボモデル



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 新品 JALオリジナル

TUMI

Alpha

エクスパンダブル・オーガナイザー