『ソニー(SONY) ワイヤレスノイズキャンセリングヘッドホン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 15時 42分に出品され03月12日 15時 42分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在976件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 WH-CH720N: ノイズキャンセリング搭載/Bluetooth対応/軽量設計/マイク搭載/外音取り込み搭載/360Reality Audio対応/ブラック WH-CH720N B 小 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 未使用に近い