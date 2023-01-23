『0389D OFF SHORE 長袖シャツ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 12時 51分に出品され03月26日 12時 51分に終了予定です。即決価格は11,245円に設定されています。現在855件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます(*≧∀≦*)

即購入OKです。



⭐️注意事項⭐️



☑️出品商品はあくまでも古着で、中には新品未使用の商品もありますが自宅保管商品です。



☑️古着は素人検品の為、細かい汚れやキズ等の見落としがある可能性がございます。



☑️シミ抜き出来る方、お気になさらない方、宜しくお願い致します。



☑️破れ・ほつれが補修出来る方、お気になさらない方、宜しくお願い致します。



その他、何らかの見落としもある事をご理解の上ご入札をお願い致します。







⭐️商品説明⭐️



サーファースタイルをカジュアルに楽しむアメリカのサーフアパレルブランド





⭐️汚れ等の説明⭐️



Mサイズ



画像3枚目と4枚目の通り汚れ・こすれがあります





⭐️平置き採寸⭐️



着丈・・・71cm

肩幅・・・44cm

身幅・・・55cm

袖丈・・・60cm



素人採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい



商品写真は出来る限り実物の色に近づけるように務めておりますが、撮影時の環境やモニター設定、照明等により実物の商品と色味が異なる場合がございます。



出来る限り商品状態が伝わるよう、掲載して降りますが写真に映り込まない程のスレや傷がある場合があります。



商品で気になる事があれば、コメントにて対応させて頂きます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 0389D

OFF

SHORE

長袖シャツ