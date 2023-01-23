『マーレットワンピースピンクXSサイズ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 00時 26分に出品され03月24日 00時 26分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在914件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 マーレット ティアードワンピース

カラー···ピンク



柄···無地



シルエット···フレア



サイズ…XS（Mサイズ位）



季節···春夏



季節···秋冬



定価…6万円程度





柏高島屋トゥモローランドにて店員さんが着ていてとても可愛いくて購入いたしました♪

サンダルにもスニーカーにもブーツにも合います♪

1枚でフワッととても可愛いワンピースです。

※普段はMサイズを着用しておりますが、こちらのワンピースはXSで丁度良いです。

5、6回着用いたしました。



画像6枚目にあるように、背中の部分に多少黒い汚れありますが、あまり目立たないと思います



画像7枚目の内側のタグにペンで記入あります

タグなので、全く問題ないと思います



店舗クリーニング店にてお手入をした後、自宅クローゼット保管をしていました。

少し使用感はあると思います。

中古品になりますので神経質な方にはお勧めできません。

ご理解いただける方にお譲りしたいと思います。



コンパクトに送らせていただきます 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS)

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ マーレットワンピースピンクXSサイズ