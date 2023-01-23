『FOXEY ノースリーブワンピース 40 ブラウン フォクシー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月12日 01時 35分に出品され03月12日 01時 35分に終了予定です。即決価格は14,530円に設定されています。現在729件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■ サイズ

表記サイズ: 40

身幅：約40cm / 肩幅：約38cm / 着丈：約88cm



■ カラー

ブラウン



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管理番号：1003458436 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: フォクシー

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ FOXEY

ノースリーブワンピース

40

ブラウン

フォクシー