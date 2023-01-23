『TUMI for SHIPS: 『ALPHA 3』 3WAY ブリーフ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 08時 31分に出品され03月21日 08時 31分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在130件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TUMIのALPHA3シップス別注モデルです。

購入金額105,600円



トレーサープログラムは使用しておりません。



現行品よりも濃い紺となっており、

タグなどのTUMIのロゴも赤になってます。

現行品とは異なる色味ですので人との差も出せると思います。



●状態



中古品なりの多少の使用感がある程度で

スレ等も少なく、大きく目立つ様な傷や汚れは

見当たらずこれからも気持ちよくご使用頂けます。ショルダーストラップは、未使用です。



ビジネスシーンにもピッタリ、大容量で

使い勝手の良い素敵なバッグを是非この機会に！



●実寸 ※平置きで計測



高さ28.5cm

横40cm

マチ7cm

ハンドル20cm

ショルダー最大 130cm



（素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください）



●カラー



ネイビー 紺



●素材



バリスティックナイロン

レザー 本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: トゥミ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ TUMI

for

SHIPS:

『ALPHA

3』

3WAY

ブリーフ