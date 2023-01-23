『プリングル PRINGLE1815 グリーン着脱ボアカラーモッズ風メルトンコート【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 16時 42分に出品され03月14日 16時 42分に終了予定です。即決価格は13,500円に設定されています。現在736件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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プリングル1815 PRINGLE1815のメルトンモッズコートです。

温かみのある落ち着いたグリーンの色合いと白系のボアの組み合わせでモッズコート風のテイストです。

ボア（羊革）は厚みがあり、しっかりとしていて弾力もあります。

合わせはスナップとジップで留めやすいです。

後ろ身頃の裾部分にはスナップが付いていて、留めるとスッキリとしたスタイルになります。

プリングルの素敵なメルトンモッズコートです。

メンズアウターを他にも出品しています、是非ご覧下さい。



タグサイズ：40サイズ（L相当）

実測サイズ：肩幅47cm 身幅55cm 着丈88cm 袖丈64cm

素材：表地 本体：毛100％ 毛皮：羊 レザー部分：牛革 裏地：キュプラ ポリエステル

定価・型番等：89250（S1F62-601-74）ベトナム製

状態：新品・未使用品（型落ちアウトレット品）



写真に写っていない場所等に糸くずや糸のはみ出し等が有る場合がございます、

また発送の際にたたんで梱包するため写真よりたたみシワや癖がついてしまう場合がございます、ご了承下さい。

※ご購入及びコメントされる前に必ずプロフィールをご一読下さい。

※状態に少しでも不安がございましたらご購入はお控え下さい。





52947 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: プリングル1815

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ プリングル

PRINGLE1815

グリーン着脱ボアカラーモッズ風メルトンコート