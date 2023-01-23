『SAGA FOX ファー マフラー ホワイト 成人式【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 04時 55分に出品され03月29日 04時 55分に終了予定です。即決価格は10,394円に設定されています。現在163件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 このマフラーは、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します。冬の必需品として、ぜひお試しください。 成人式で使用しました



- ブランド: SAGA FOX

- 素材: ファー

- 色: ホワイト

- モデル名: トリム・ベザッツガルニチュール



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 未使用に近い

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