『【専用】モンクレール ワンポイントロゴ スウェット L クリーム【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 01時 36分に出品され03月20日 01時 36分に終了予定です。即決価格は13,455円に設定されています。現在492件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●ブランド

MONCLER モンクレール



●商品名

メンズ スウェット トレーナー

LOGO-PATCH SWEATSHIRT

ロゴパッチ スウェットシャツ 正規品

H10918G00051 2022-2023AWモデル



●カラー

クリーム系



●サイズ：L

肩幅52cm

身幅63cm

袖丈68cm

着丈68cm



素人の採寸ですので

若干の誤差はご了承ください。



●素材

コットン



●状態ランク：SA

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中古アイテムになりますので、多少の使用感はありますが、目立った傷等はなく、比較的綺麗かと思います。



サプライヤー保護のため、付属するプロダクトIDタグの取り外し、コントロールタグはカットがされていますが、品質や真贋の面では問題ありませんのでご安心ください。



＜状態ランク＞

Ｎ：未使用品

Ｓ：極美品/ダメージ・使用感の少ない良好な商品

Ａ：美品/ダメージ・使用感はあるが、比較的良好な商品

Ｂ：ダメージ・汚れが見られる商品

Ｃ：大きなダメージ・使用感が見られる商品



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※状態ランクはあくまでも目安になりますので、画像をご参考になさってください。

※中古品ということをご理解下さい。



●購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品です。



他にも多数出品中

#SERUSELL 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【専用】モンクレール ワンポイントロゴ スウェット L

クリーム