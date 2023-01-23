『NieR ボタニカルパーカー＆ミリタリーパーカー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月19日 15時 48分に出品され03月19日 15時 48分に終了予定です。即決価格は9,533円に設定されています。現在750件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



バラ売り＆お値引き＆取り置き出来かねます。

！別出品しているものと一緒に購入頂ける方のみ、お値引きさせて頂きます、それ以外はお断りさせて頂きますのでコメントはご遠慮下さい！

他にもいろいろ出品しておりますので、よろしくお願いいたします。



NieR ボタニカルパーカー＆ミリタリーパーカーです。



新品未使用

NieRさんでは紙タグは元々ついておりません。



BOTANICAL ZIP OUTER

【サイズ】F

身丈--76cm--

身幅--57cm--

袖丈--65cm--

肩幅--50cm--



【素材】ポリエステル95% ポリウレタン5%

リブ部分 綿100%



ミリタリーパーカーは完売品の為詳細不明です。

ユニセックスフリーサイズになります。



少しでも気になる点がありまし

中々着用に恵まれず、出品いたしました。



ですが、一度人の手に渡ったということで、神経質な方はご遠慮ください。

少しでも気になる点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。





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#トラバストーキョー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ニーアクロージング

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ NieR

ボタニカルパーカー＆ミリタリーパーカー