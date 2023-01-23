『【ビッグサイズ2XO】adidasファイヤーバードジャージ オレンジ 刺繍 古着【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月02日 02時 19分に出品され05月02日 02時 19分に終了予定です。即決価格は9,828円に設定されています。現在241件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ★お得情報★



【フォロー割】【リピーター割】



このアカウントをフォローで

2000円以上の商品が全て200円引き！



リピーターの方にも同じく200円引き！



※商品購入前に【◯◯割希望】とコメントして下さい。



お値引き交渉も可能ですので

お気軽にコメントして下さい。



✅即購入OK



✅全品送料無料



✅原則即日発送





プロフィールを一読していただけると幸いです↓



#≡AtoA≡トラックジャケット一覧



★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★



大人気！



adidasOriginalsのトラックジャケットです。



人気のファイヤーバードで、カラーは人気のオレンジ/ホワイト(白)のトレフォイル刺繍ロゴ＆スリーライン。



色違いも出品しております。



#≡AtoA≡FB_TT



メンズ・レディースどちらもOK



・デニム

・チノパン

・スキニー

・ワイドパンツ

・スラックス



などのメンズライクなボトムスはもちろん



・スカート

・ショートパンツ



などにもバッチリ相性良き！





古着は一点モノが多く、ピン！と来た時がお買い時です。



今しかないこの機会を是非逃さないようにしてください。







【アイテム詳細】



表記サイズ：2XO (3XL・4L)

※必ず実寸を確認して下さい。



着丈：約73cm



身幅：約59cm



肩幅：約53cm



袖丈：約63cm



素材：ポリエステル100%





【コンディション】



保管時についたシワがあります。



それ以外特筆すべき大きな汚れやダメージはございません。



多少の使用感は古着ならではの味とご理解いただき

ご愛用いただければ幸いです。





その他ご不明な点はお気軽にご質問ください。



アディダスのトラックトップは小松菜奈、在原みゆ紀、あいみょん、あのちゃん、サチモスのヨンス、キングヌーの常田大希、菅田将暉、成田凌、堂本剛など、ファッションに影響力のあるオシャレな芸能人達が着用しており、主に古着男子・古着女子・スポーツMIX・ストリート系ファッションが好きな人に人気急上昇中です。



ナイキ、プーマ、リーボック、フィラ、チャンピオン、アンブロ、カッパ、ブロークコア、Y2K、00s、韓国ファッションなどが好きな方にも是非。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 3XL(4L) ブランド: アディダスオリジナルス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【ビッグサイズ2XO】adidasファイヤーバードジャージ

オレンジ

刺繍

古着