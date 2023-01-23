『Chaos 商品:シェルSPECアウターコート ライトベージュ56【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 02時 29分に出品され03月23日 02時 29分に終了予定です。即決価格は33,660円に設定されています。現在977件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■商品状態

購入時期：2024年10月

残量：1回使用 オンラインで購入

小売価格: ¥82,500税込



▪️素材



表面:ナイロン100%

裏面:ポリエステル100%





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-design-

形はウエストにベルトのついたオーバーコートになります！

ベルトできゅっと締めるとドレスのようなシルエット。

フロントを開けてラフに羽織ってもサマになります。

スポーティーな中にドラマティックさを兼ね揃えた、

カオスにしかできないアウターとなっています。

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-fabric-

３層構造になっているハイスペック素材。

非常に薄いナイロン素材に特殊フィルムを貼る事により、

防水性と透湿性を兼ね揃えています。

非常に高い１００００mmの耐水圧を持ち合わせているので、

日常生活で大雨が降って来ても中の服は完全に濡れないく

また若干の透湿性も兼ね揃えているので着用時の蒸れも軽減される優れた素材になります。

作りは全てシームテープでカバーされているのでこちらの商品は完全防水仕様になります。





【Chaos（カオス）】

“カオス”の時代にあっても、自由かつインディペンデントな感性を大切にする大人の女性たちへ。

素材やディティールにこだわったオリジナルと国内外で買い付けたユニークかつアーティな感覚のセレクトをミックスした発信をしています。

“大人の為の上質な日常着”







肩幅···39cm

身幅···155cm

袖丈···69cm

着丈···120cm



カラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: カオス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Chaos

完売商品:シェルSPECアウターコート ライトベージュ56