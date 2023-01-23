『G/FORE ジーフォア ゴルフ ボストンバッグ 男女兼用【2024年最新】 』はヤフオクでから03月12日 04時 38分に出品され03月12日 04時 38分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在849件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■【商品の状態】

新品、未使用

ゴルフでも、普段使いでも可能♡

※折り畳んでの発送になりますので、折りシワがあります。ご了承頂ける方のみご購入下さい。



■【カラー】ブラック

サイズ約52*29*25cm



海外からの輸入品になります。

気になる方、神経質な方、ご購入をご遠慮下さい。

ご理解できる方のみご購入お願い致します。

検品のために開封しましたが、一度も使用していない新品未使用品になります。



種類···ボストンバッグ 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>ゴルフバッグ・キャディバッグ 商品の状態: 新品、未使用