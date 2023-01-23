『正規品鑑定済！コーティング済！ ヴィトン アルファウェアラブルウォレット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 00時 32分に出品され03月10日 00時 32分に終了予定です。即決価格は111,595円に設定されています。現在370件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 正規品鑑定済です！

【ブランド】LOUIS VUITTON（ルイヴィトン）

【品名】アルファ ウエアラブルウォレット グレインカーフレザー ショルダーバッグ ボディバッグ ポシェット ブラック M59161 ICチップ有

【対象】メンズ

【表記サイズ】‐

【実寸】縦幅：12センチ 横幅：18センチ マチ：6センチ ショルダーベルト 最長：122センチ

【素材表記】表記無し

【原産国】フランス製

【カラー】ブラック

【商品状態】

若干の使用感有り



全ての箇所にコーティングを施してますので汚れや水を弾きますのでおすすめです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 正規品鑑定済！コーティング済！ ヴィトン アルファウェアラブルウォレット