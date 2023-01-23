『パタゴニア パフジャケット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 21時 45分に出品され03月31日 21時 45分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在48件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 パタゴニア パフジャケット

サイズ M

カラー オリーブ

着丈 74cmぐらい

フードは紛失しました。

全面に目立たない汚れが数カ所あります。



自宅保管していたもので見落としいる傷、汚れ等あるかもしれません。

神経質な方はご購入をお控え下さい。

古着の特性をご理解いただける方のみご購入お願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ パタゴニア

パフジャケット