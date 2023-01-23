『【美品・定価74,800円】サムソナイト ブラックレーベル ビジネスバッグ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 02時 26分に出品され03月08日 02時 26分に終了予定です。即決価格は14,900円に設定されています。現在803件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



Samsoniteの高級ライン、ブラックレーベルのブリーフケースです。

3年ほど前に東急百貨店にて購入いたしました(定価74,800円)。



【状態】

レザー製品ですので表面の細かい傷等はございますが、パッと見でわかるような大きな傷はなく、数回しか使用していないため、ほぼ新品に近い状態です。



【デザイン】

シンプルで高級感のあるデザインのため、ビジネスシーンに最適で、どんなスタイルにも合わせやすいかと思います。



背面にはベルトがついており、スーツケースに合体させることが可能となっているため非常に便利で、出張が多い方にもおすすめです。



また、ストラップがついているためショルダーバッグとしても使用可能です。



【内部】

内部にはポケット1つと仕切りがあり、書類や小物を整理しやすくなっております。



- 色: 黒

- 素材: レザー

- デザイン: シンプル

- 内部ポケット: あり

- ファスナー: あり

- ハンドル: 2本

- バックスタイル: フラット

- 仕切り: あり

-DEUX MONCX(デュモンクス)



カラー···ブラック



素材···本革



特徴···2way 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: サムソナイト

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【美品・定価74,800円】サムソナイト

ブラックレーベル

ビジネスバッグ