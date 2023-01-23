『23AW TTT_MSW Nylon Wading Jacket【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 09時 55分に出品され03月25日 09時 55分に終了予定です。即決価格は20,145円に設定されています。現在874件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TTT_MSW（ティー）の23AWのナイロンウェーディングジャケット。



PatagoniaのSSTをティーらしくミニマルにしたようなデザイン。

いわゆるフィッシングジャケットの一種です。

短丈・ボックスシルエットが今っぽいですね。



23AWのNEW STANDARDシリーズと同素材のナイロンで撥水性も備えております。



フード内側、襟元外側、裾にそれぞれドローコードがあり、ポケットはフロントにマジックテープで閉じれるものが2つ、ポケットのサイドにティー定番のオリジナルジップで閉じれるポケットが2つとギミック満載。



機能面でも素晴らしい1着です。



テック、ノームコア、ゴープコアなどお好きな方にもおすすめです。



ブランドネームタグに僅かに汚れがございます。



表地 ナイロン100% 裏地 ポリエステル100%

サイズ : M

カラー : ブラック



裄丈 84cm

身幅 63cm

着丈 60.5cm



画像８枚目に着画あり (170cm Mサイズ着用) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ティーモダンストリートウェア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 23AW

TTT_MSW

Nylon

Wading

Jacket