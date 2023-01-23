『新品未使用☆Rab Ultrasphere 4.5【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 06時 07分に出品され03月12日 06時 07分に終了予定です。即決価格は14,900円に設定されています。現在410件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用未開封品

コスパ最強と噂のエアマットです。



未開封の未使用品ですが、個人保管品ということをご理解いただける方、またノークレームノーリターンをご了承いただける方のみご検討をお願いいたします。



※他サイトでも出品しておりますため、売り切れの場合にはご容赦ください。





以下、公式HPからの引用です。

ご参照ください。

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生地：20デニール リサイクル・ポリエステル TPUコーティング



超軽量素材TILTと熱を逃がさないオフセット気室構造を組み合わせたこのフェザーライトエアマットは、重量とパッカビリティに優れた保温性を提供します。

スルーハイクや数日間のマウンテンランに最適な快適性を提供します。



特徴



20デニールリサイクルポリエステルの表地 TPUコーティング

フロロカーボンフリーDWR耐久撥水加工

金属由来の特殊な2層のTILT反射フィルムを搭載し、身体から放出される熱を反射することにより、放射熱のロスを大幅に軽減。

軽量化されたマット内部のチャンバーの隔壁に開いた穴の位置をずらしたユニークな構造はマット内部に空気の対流を大幅に軽減し、暖かい空気を維持。

テーパードマミーシェイプで軽量化

薄型の2ウェイバルブで、簡単に膨張と収縮が可能

ポンプサック付き

リペアキット付きロールアウェイ・スタッフサック付属



重量：370g

R値： 4.3

厚さ：8cm

パッキングサイズ：18×9cm





#GOSSAMERGEAR

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#山と道

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#Rab

#ウルトラスフィア 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>アウトドア寝具 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ラブ

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アウトドア寝具 タグ 新品未使用☆Rab

Ultrasphere

4.5