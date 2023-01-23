『00s MOUNTAIN HARD WEAR CONDUIT JACKET M【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月19日 18時 19分に出品され03月19日 18時 19分に終了予定です。即決価格は12,935円に設定されています。現在12件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 マウンテンハードウェア コンジット ソフトシェル ジャケット jacket



ドローコードございます。



カラー···チャコールグレー



素材···ナイロン



着丈・・・63cm

身幅・・・60cm

肩幅袖丈はラグランのため計測不可



近年UKのセレクトビンテージショップのarchive89やroyal ragzがマウンテンハードウェアのソフトシェルジャケットをセレクトし、人気上昇中で価格が高騰しております。

今後さらに高騰も考えられ、古いものは中々出てこないと思われます。

お探しの方は是非。



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管理NO:0010000 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: マウンテンハードウェアー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 00s

MOUNTAIN

HARD

WEAR

CONDUIT

JACKET

M