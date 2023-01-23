『十代目 超極 中取り【お歳暮】』はヤフオクでから04月07日 13時 14分に出品され04月07日 13時 14分に終了予定です。即決価格は13,750円に設定されています。現在317件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 十四代 超極 中取り

純米大吟醸

720ml

2024製造

常温便で送ります 商品の情報 カテゴリー: 食品・飲料・酒>>>飲料・酒>>>日本酒 商品の状態: 新品、未使用