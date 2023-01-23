『SITA PARANTICA/シータパランティカ LEATHER MINIバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月06日 01時 18分に出品され03月06日 01時 18分に終了予定です。即決価格は14,250円に設定されています。現在636件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 先月購入したものになります。使用は２回ほど出勤退勤時に使ったくらいです。



購入した時から、中央のマグネットを留めると少しシワが出るところがありました。

とても可愛いのですが、持っている財布もギリギリ入るか入らないかのサイズ感で出番が少なそうな為出品します。



使用回数時間ともに少ないですが、よく確認したところよく見ると小さな傷がありました為最後の写真に追加しております。



カラー···ブラック

定価…41,800円



サイズ…フリー

高さ…16

上部幅…18.5

底幅…19

マチ…8

持ち手…34 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シータパランティカ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ SITA

PARANTICA/シータパランティカ

LEATHER

MINIバッグ