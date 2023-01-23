『コーチ＊COACHバッグ CR708 ブラック ハンドバッグ ショルダーバッグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 15時 46分に出品され03月28日 15時 46分に終了予定です。即決価格は10,189円に設定されています。現在65件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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＊品番： CR708



＊サイズ：

・約高さ20×幅25×マチ11.5cm

・持ち手全長約28.5cm

・ショルダー全長約124cm(取外可)(長さ調節可)



＊カラー：ブラック



＊素材：デニムキャンバス



＊仕様：

・開閉種別：ターンロック/マグネット

・内部様式：ファスナーポケット×1



＊付属品： 紙袋、保存袋、ケアカードなど



注意事項：



*アウトレット品とは

レザー・生地・金属など使用上問題無い程度の傷や汚れ、縫製の甘さ、 シーズンオフ品、過剰生産のデッドストック品、ブティックモデルの廉価版、

アウトレット販売専用品など、様々な理由で販売される品です。アウトレット品はアウトレット店でしか返品・交換ができません。コーチ直営店品とアウトレット品の違いをご理解ご了承ください。



*新品ですが小さなキズ、汚れ等、見落としておりましたらごめんなさい。



*なるべく実物に近いカラーになる様に撮影していますが、パソコンやスマートフォンの環境等で実物と多少の色目の違いがある場合もごさいます。予めご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ コーチ＊COACHバッグ

CR708

ブラック

ハンドバッグ

ショルダーバッグ