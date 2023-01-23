『入手困難 2010SS マーガレットハウエル×バラクータ G4ドライビングコート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 18時 30分に出品され05月01日 18時 30分に終了予定です。即決価格は14,900円に設定されています。現在512件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 『超稀少 2010SS マーガレットハウエル×バラクータ 英国製 最高級撥水コットンG4クラシックドライビングコート / MHL エムエイチエル ハリントンジャケット スウィングトップ G9 G10』





状態は、着用感が少なく、特筆すべきダメージのない極美品ヴィンテージになります。

usedですので、ご理解ある方のみご入札下さい。



カラー：カーキ

サイズ：Ｌ



肩幅ラグラン 裄丈77 着丈61 身幅54.5







素材:画像を参考になさって下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: バラクータ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 入手困難

2010SS

マーガレットハウエル×バラクータ

G4ドライビングコート