『AVIREX USA MA-1 フライトジャケット 黒【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 16時 11分に出品され03月15日 16時 11分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在351件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 3回ほどしか着てませんが、

5年前くらいに購入して保管しておりました。



サイズが不明ですがが

普段L〜LLを着ています。



様々ご理解いただける方のみ購入してください。



即決の方にはお気持ち程度ですが値下げします。



- ブランド: AVIREX

- 国名: USA

- 色: 黒

- 裏地の色: オレンジ

- デザイン: MA-1・フライトジャケット

- ポケット: サイドポケットあり



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ AVIREX

USA

MA-1

フライトジャケット

黒