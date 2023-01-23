『axes femme アクシーズファム ナポレオンマント風コート ワイン M【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 22時 36分に出品され03月28日 22時 36分に終了予定です。即決価格は9,983円に設定されています。現在261件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 axes femme アクシーズファム

ナポレオンマント風コート

Mサイズ ワインレッド

タグ付き



即購入OK！



Lサイズを着ることが多い私でも余裕で着られます



レースや、生地に、ほつれや、傷はありません



カラー...レッド



季節感...秋, 冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: アクシーズファム

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ axes

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