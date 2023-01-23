『bose quietcomfort earbuds ⅱ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月07日 04時 03分に出品され04月07日 04時 03分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在507件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【充電ケース付き】

持ち運びに便利な充電ケースが付属しており、イヤフォンを安全に保管できます。



異なるサイズのイヤーピースが含まれており、快適なフィット感を提供します。



- ブランド: BOSE

- 色: 黒

- 付属品: USBケーブル、イヤーピース（複数サイズ）

- ケースの形状: 充電ケース

- イヤフォンのロゴ: BOSE

- イヤフォンの色: 黒



1年使用し、買い替えのため出品しました。

イヤホン雑音なし、充電も問題ありません。

大事に使っていたため傷などもなく状態は綺麗です。

中古品のため使用感はあります。

箱は少し汚れてしまってるので、あり、なし

購入後、教えてください。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし