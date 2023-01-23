『【公務員スターターキット】大学生協 公務員対策テキスト・問題集、小冊子【2024年最新】 』はヤフオクでから03月14日 12時 27分に出品され03月14日 12時 27分に終了予定です。即決価格は4,400,000円に設定されています。現在69件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|本・雑誌・漫画>>>本>>>語学・辞書・学習参考書
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落札価格4400000円
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