『【公務員スターターキット】大学生協 公務員対策テキスト・問題集、小冊子【2024年最新】 』はヤフオクでから03月14日 12時 27分に出品され03月14日 12時 27分に終了予定です。即決価格は4,400,000円に設定されています。現在69件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 受ける年の前年から1年かけての学習でした。

30万円で講座付きでした。そのうちの核とも言える部分を出品します。



テキスト、問題集、その解答、またミニサイズの暗記用ノートまで揃っていて勉強はしやすいと思います。（少し書きこみあり）

バラウリ不可です！





相場で、必須科目のみでテキスト代は4万円はゆうに超えるそうです。私の商品は、すべての科目が揃っており論理や面接対策まで一つ一つテキストが作られています。日本中の大学生との講義の結果よりわかりやすいテキストになっているということで、どのテキストよりも信頼ができます。

徹底的に公務員という仕事に対して一生懸命な方ほどおすすめで、またこれだけテキストが充実していればかなり安いお取引かなと思っております。



欠品ございません、面接対策までしっかりと入っております。



みなさんが合格できるよう念を込めておきますね！



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#問題集 商品の情報 カテゴリー: 本・雑誌・漫画>>>本>>>語学・辞書・学習参考書 商品の状態: やや傷や汚れあり