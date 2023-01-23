『サンローランのスーパートートバッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 08時 47分に出品され04月30日 08時 47分に終了予定です。即決価格は10,660円に設定されています。現在225件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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専用ページのご購入は1000円引きです。

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【商品の詳細】

サイズ：35*7*36cm

素人測りで申し訳ないです。

付属品：保存袋



沖縄+2000円。(エリアが遠すぎますのでご了承ください)



★注意事項★

写真は現物を撮影したものです。表示環境によっては実物と若干色味が異なる場合もございますので予めご了承下さい。

並行輸入品(海外正規品)になります。

並行輸入品を取り扱うセレクトショップにて購入致しました。

検品、撮影の為に開封しておりますが、商品自体は新品未使用でございます。

値下げ希望などありましたら対応いたします。

すべてのことをご理解いただいた方のみご購入お願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ サンローランのスーパートートバッグ