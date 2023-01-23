『みじゅ様専用 極美品ピレネックス MARGAUX ダウンコート フード 黒 38【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月05日 04時 35分に出品され03月05日 04時 35分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在180件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

PYRENEX ピレネックス

MARGAUX マルゴー

ダウンコート ダウンジャケット

フード ロゴワッペン付き

ダブルジップアップ 防寒 高級ダウン

ポケット×2

定価 71500円

極美品



○サイズ...38

・肩幅40cm

・身幅52cm

・袖丈66cm

・着丈73cm



平置き実寸。着画はお断りいたします。



○カラー... 黒 ブラック



○状態

目立つ傷や汚れなどなく綺麗な状態です☆

末永くご愛用いただけます◎



○素材...ナイロン100％ ダウン:90% フェザー:10% 写真参照



○購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

【鑑定済商品】



＊注意事項

※サイズについては素人採寸のため多少の誤差はご理解ください。

※圧縮して梱包しますので、たたみジワご了承ください。

※あくまでもused品になります。わずかな汚れなど見落とす可能性もあります。完璧を求められる方はご遠慮ください。

※写真の写り方により、風合いや色合いが異なる場合がございます。ご了承ください。

※撮影用の小物は付属いたしません。

何かありましたら、ご質問くださいませ♪

管理番号9E165



★発送について

丁寧に梱包し1〜2日以内に補償付きにて匿名配送いたします。



★他にもお洋服やアクセサリーなど出品中です★



#✨ももか✨レディースのお洋服



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カラー...ブラック

素材(詰め物)...ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ピレネックス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ みじゅ様専用 極美品ピレネックス

MARGAUX

ダウンコート

フード 黒 38