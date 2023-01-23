『CELINE テディジャケット / テクスチャード加工ウール【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月11日 19時 43分に出品され03月11日 19時 43分に終了予定です。即決価格は138,450円に設定されています。現在0件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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サイズ表記 48サイズ(M相当)

バスト 96cm

ウエスト 86cm





品番:2V86W896C.38NO



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ CELINE

テディジャケット

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テクスチャード加工ウール