『台湾限定 スターバックス リュックサック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 15時 14分に出品され03月08日 15時 14分に終了予定です。即決価格は8,667円に設定されています。現在535件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 御覧頂きありがとうございます。



台湾限定のスターバックスのリュックサックです。



新品ですがタグは処分してしまいましたので

未使用に近いにしてあります。





写真を撮影しましたが実物のカラーになりません。

画像4枚目が一番近くモスグリーンになります。





台湾限定のStarbucksバックパックです。

モスグリーンでスタバのロゴが一層際立つカラーデザインとなっており、現在台湾国内でも入手困難とのことです。

A4収納可







縦 36cm

横 27cm

マチ 12cm





こちらは平日のみの発送となります。

連休明けの8/13以降の発送です。







#ユニセックス

#スタバ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: スターバックス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 台湾限定

スターバックス

リュックサック