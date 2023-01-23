『Aer Tech Sling 3 X-Pac エアー テックスリング 3【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月06日 10時 39分に出品され05月06日 10時 39分に終了予定です。即決価格は13,500円に設定されています。現在85件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Aer Tech Sling 3 X-Pac

エアー テックスリング 3 X-Pac



2024年4月に購入しましたが未使用品になります。箱やタグは取ってしまいありません。



PC用ポケットの対応サイズはMacBook14インチまでです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

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