『カワイ グランドピアノ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 19時 17分に出品され03月24日 19時 17分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在383件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>鍵盤楽器
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
吉澤 PEACOCK ピーコック ピアノ 補助ペダル 高さ調整 補助台
¥ 9126
Yamaha クラビノーバ CLP-585B 木製鍵盤
¥ 83850
ピアノ 補助ペダルM-60
¥ 13000
Behringer(ベリンガー) /Model D アナログシンセ
¥ 19839
【美品】TOMBO アコーディオン No、211 トンボ ハードケース鍵付
¥ 10748
【レア】電子オルガン エーワンエレクトロン A・One Electron D.1
¥ 7644
KAWAI トムソン椅子 ピアノ椅子 カワイ
¥ 10075
YAMAHA SY85 エミュレータ換装品
¥ 11500
YAMAHA SONGENIC SHS-500ショルダーキーボード 37鍵 赤
¥ 13000
【希少】トンボ No.241 アコーディオン
¥ 9500
希少 KORG コルグ M1 MUSIC 61鍵盤 シンセサイザー 現状品
¥ 19900
honey82様専用 KORG microKORG XL シンセサイザー
¥ 13750
YAMAHA ヤマハ♪DX7音色カートリッジ ROM 1 -2♪ 2個セット
¥ 9048
人気モデル 良品 ヤマハ アコーディオン YA-80 34鍵盤 80ベースボタン
¥ 12950
【美品】YAMAHA 電子ピアノ YDP-123 【無料配送可能】
¥ 16588
新品展示、カワイピアノC480F、人気の高級ヨーロピアン、ベストセラーモデル♪
¥ 265200
【美品】YAMAHA P-115BK ペダル・純正スタンド付き
¥ 16720
【ソフトケース付】Roland V-Combo VR-09 オルガン キーボード
¥ 20000
落札価格7644円
383 入札履歴
終了
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