『カワイ グランドピアノ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 19時 17分に出品され03月24日 19時 17分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在383件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カワイ グランドピアノです。

品番

1144

JAN 4962864011447



ピアノ好きの義母が

プレゼントしてくれたものです。

少し遊んだだけで

お部屋のインテリアになっていました。

お色も木製のナチュラルで

品が良いです。

鍵盤の音も響きが良いです。

ご理解いただける方に

お願いします(*^^*)



※

箱も有ります。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>鍵盤楽器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし