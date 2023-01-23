『NIKE AIRJORDAN【お歳暮】』はヤフオクでから03月04日 01時 37分に出品され03月04日 01時 37分に終了予定です。即決価格は11,699円に設定されています。現在158件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|27cm
|ブランド:
|ナイキ
コンバース ワンスター スエードパープル 29㎝
¥ 8580
◇バレンシアガ×グッチ◇メッシュ×レザー/トリプルS/GGスプリーム/スニーカー
¥ 28028
堀米 雄斗 Nike SB Dunk Low Pro QS Wolf Grey
¥ 28980
Carmina コードバンローファー UK6 美品 シューツリー付
¥ 21472
NIKE クルーザーワン Cruzr One 日本未発売カラー US12
¥ 8970
26,0cmマドラスヴィアカミーノ黒 新品未使用 即完売品
¥ 8580
walther99様専用
¥ 8580
26.5 NIKE アンダーカバー × ナイキ エアフォース1 ロー
¥ 10400
Stussy × Nike Air Force 1 Mid BLACK-WHIT
¥ 11050
【PADRONE パドローネ】ドレスシューズ 革靴 黒 フォーマル 41 美品
¥ 8658
OFF-WHITE x Jordan Air Jordan 5 Retro SP
¥ 28600
【縦羽タグ】レッドウィング 875 オロイジナル 1999年製 7E
¥ 10374
アットラスト ATLAST モンキー ブーツ8H ブッチャープロダクツ TIME
¥ 49929
PEACEMINUSONE × Nike Air Force 1 Low 25
¥ 19380
PEACEMINUSONE × Nike Air Force 1
¥ 16000
everyone Reebok Classic Duke 2.0 Black
¥ 11750
Nike SB Dunk Low City of Love Sail/White
¥ 11700
アディダス YEEZY Boost350 V2
¥ 16280
落札価格11699円
158 入札履歴
終了
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