『【限定コラボ】美品 ポーター ビームス別注 タンカーベルトポーチ L ブラック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 21時 28分に出品され04月19日 21時 28分に終了予定です。即決価格は8,112円に設定されています。現在913件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【アイテム】

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【状態】

部分的に軽微なほつれや金具擦れがある程度で、中古品にしてはとても綺麗なお品となります。





【実寸】

タテ…約17cm

ヨコ…約15cm

マチ(未収納時)…約6cm

ショルダー全長…約106cm





※気になる箇所ありましたら写真追加致しますので、コメントにてご連絡ください！



※付属品は写真に載っているものが全てとなります。



※新品同様の完璧な状態をお求めな方はご遠慮ください。画像を確認の上、ご不明な点は必ず質問してください。





【配送】

購入後1日〜2日で配送いたします！





カラー···ブラック

素材···ナイロン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【限定コラボ】美品



ポーター

ビームス別注

タンカーベルトポーチ L

ブラック