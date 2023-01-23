『enmer Tシャツ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 12時 47分に出品され03月30日 12時 47分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在243件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 朝倉海ポップアップイベントで購入



タグ付きの新品・未使用です。



オンラインストアでは販売されてない希少な物だと思いますので、欲しい方は早い者勝ちです。



※値下げの交渉は受け付けません



【サイズ詳細】

肩幅 約62cm

身幅 約57cm

袖丈 約17cm

着丈 約65cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ enmer

Tシャツ