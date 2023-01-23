『アダムエロペ ロゴスクエアボストンバッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月02日 21時 52分に出品され04月02日 21時 52分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在792件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 カラー···シルバー



素材···フェイクレザー



きれいめなコーディネートにはショルダーを取り外し、カジュアルなコーディネートはショルダー付きで合わせるのがおすすめ。



---------------

ポケット:あり(内2個)

A4収納:不可

長財布収納:可

付属ショルダー:あり

付属ショルダー取り外し:可

---------------

商品タグ、値札はございません。

中古品であること、自宅保管品であることをご理解いただける方のご購入お待ちしております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アダムエロペ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ アダムエロペ ロゴスクエアボストンバッグ