『【極美品】miumiu♡ジャガードトートバッグ マドラス【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 17時 31分に出品され04月15日 17時 31分に終了予定です。即決価格は20,297円に設定されています。現在226件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ミュウミュウ

miuロゴ ジャガード トートバッグ



一度のみの使用ですので

とても綺麗な状態です。





新品ではなくあくまでも中古にはなりますので

完璧を求める方はご遠慮ください。



兵庫のmiumiu直営店にて購入しました。

確実に正規品です。



ジャガード織の総柄がかわいいです♡

型崩れもなくかなり綺麗です

ハンドルはレザーですので汚れが

目立ちにくく長くご愛用いただけます









◆カラー

ブラックジャガード×ゴールド金具



◆サイズ

サイズ：約33cm×25cm×14.5









他サイトでも出品予定です、

予告なく削除することがございます。







人気のマテラッセのお財布など

他にもミュウミュウ出品しています*





【！】

こちらハイブランド品です。

すり替え・いたずら防止のため

必ず受取評価頂ける方のみご購入ください。









素材···キャンバス/コットン



特徴···マチあり



素材···本革



ミュウミュウ miumiu エムエムパリス コラボ バッグ トートバッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ミュウミュウ

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レディース

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マドラス