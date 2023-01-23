『walther99様専用【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 00時 30分に出品され03月29日 00時 30分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在858件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品番号:S489



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#WhimsyCoffeeWorkshopメンズ靴

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【ブランド】



REGAL リーガル



コブラヴァンプ 革靴 ローファー





【サイズ】



表記size: 約: 25㎝



※海外サイズに関しては凡そな為ご了承下さい。



【カラー】



ブラック



写真参照



※色は写りの具合などで多少の違いがあるかもしれません、ご了承下さい。



【付属品】



なし



【状態説明】



リーガルで人気のコブラヴァンプです^ ^

使用した形跡のみられない未使用級品です♪

是非ご検討下さいませ♪♪

履きじわ、踵の減り具合、インソール、アウトソール、ヒール、アッパー部分の細かな傷スレ汚れ等は写真でご確認下さい。

気になる点がありましたらコメントよろしくお願いします。





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※ご購入される際は、注意事項等ありますので、プロフィールを見て頂くことを推奨致します。



※写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。



最後まで見て頂きありがとございます。゜(゜´ω`゜)゜。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 25cm ブランド: リーガル

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ walther99様専用