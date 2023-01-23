『ANSWER4 FOCUS Ultra Mサイズ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 18時 22分に出品され04月21日 18時 22分に終了予定です。即決価格は10,800円に設定されています。現在8件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アンサー4

マラソンやジョギング、トレイルランニング用に背面ポケット、ストック用ループはオプションでオーダーしました。

4度使用しました。

オーダーしましたがレースでは使用していません。

ボトルは付属しませんのでご注意下さい。



以下 公式サイトから参照

独特なこの逆三角錐形状*は、重さをカラダに近づける事で走行時の揺れを抑え、バッグの揺れによるストレスを極力排除します。

背面生地＆ドリンクホルダ生地には、枝などでの引き裂きに強く、軽量のX-Pacを採用。



＜サイズ＞

各サイズのサイズ調整はサイドポケットで調整していますので各選手の胸囲（女性の場合は体格）を参考にしてください。



Mサイズ/小林(身長175cm、胸囲88cm)、小原選手、小野選手



重量：160g(Mサイズ)

仕様：前面/ドリンクホルダ×2、ドリンク横ポケット×4、前面下部小ポケット×2、側面/ファスナー付きポケット×2、開放ポケット×2

背面容量：約4L（XS約3L）



山と道ridge mountain gearリッジマウンテンギARCTERYX アークテリクスMOUNTAIN MARTIAL ARTS ムーンライトギアHOUDINI フーディニteton bros ティートンブロスhalf track products ハーフトラックプロダクツELDORESO エルドレッソtrailbum zpacks answer4 アンサー4atelier blue bottle アトリエブルーボトルハイパーライトマウンテンギアトレイルバムMMALocusgearatelierbluebottleマウンテンマーシャルアーツMountainMartialArtshoudiniフーディTetonBrosティートンブロスノローナnorronaノースフェイスnorthfaceアークテリクスARCTERYX軽量

YAEI Enthusiast チタン EVERNEW VARGO パップテント軍幕 野営 ブッシュクラフト ビンテージ アンティーク ミリタリー US ddハンモック エスビット Hommingbird ハミングバードYETI イエティ モンベル パタゴニア ノースフェイス



素材···UL/ウルトラライト 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>トレーニング・エクササイズ>>>ウォーキング・ランニングウェア 商品の状態: 目立った傷や汚れなし