『sophila ソフィラ 長袖シャツ 新品未使用タグ付き 白ホワイト【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 08時 48分に出品され03月13日 08時 48分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在112件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定価 ¥12,000＋税

●サイズ：タグ表記 Ｍサイズ

●素材：

写真にて参照お願い致します。

●その他、注意事項：

自宅マンションにて保管していました。

細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

素人保管ですので神経質、完璧を求められる方はご購入をお控え頂きますようお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ソフィラ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ sophila

ソフィラ 長袖シャツ 新品未使用タグ付き

白ホワイト