『DIESEL ディーゼル ウール セーター ロゴ刺繍 ノルディック柄 極厚 美品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 08時 48分に出品され03月15日 08時 48分に終了予定です。即決価格は13,450円に設定されています。現在280件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◎サイズ

タグ表記 :Lサイズ

着丈 68cm 身幅 60cm 裄丈 92cm



◎コメント

ラグランタイプのセーターになります。

かなり厚手で暖かいです。

もけもけっとした素材感なので多少毛玉が出来安いです。目立つ毛玉は毛玉処理機を使用しております。

全体的に綺麗な状態なのでオススメです✨



◎カラー

マルチカラー



◎素材

ウール 47% ポリエステル 21% ナイロン11%

ポリプロピレン 11% アクリル 10%



◎状態

綺麗な状態で目立つ汚れ等はありません。



◎他の出品

他にも多数出品しているので下の# タグから見れます。



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お値段交渉、即購入大歓迎です！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ディーゼル

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ DIESEL

ディーゼル

ウール

セーター

ロゴ刺繍

ノルディック柄

極厚

美品