『OpenRun Pro 骨伝導イヤホン S810 ブラック【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 08時 23分に出品され03月29日 08時 23分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在29件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 以前に新品で購入したものです。

付属品等揃っています。

1、2回(数分程度)の使用のみです。

正常に動作します。



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製品仕様



バッテリー駆動時間10 時間

充電時間1 時間

バッテリー容量140 mAh

充電電圧5.0V ± 5%

マルチペアリング搭載

ワイヤレス範囲10m

EQ機能スタンダードモード（日常的に音楽を聴く）、 ボーカルモード

重量29g

材料フルチタン

水分検出器搭載

コマンドコントロール多機能ボタン、ボリュームボタン

周波数帯域20Hz~20kHz

感度105 ± 3dB

マイク感度-38dB ± 3dB

互換コーデックSBC対応





Shokz (ショックス) OpenRun Pro 骨伝導イヤホンw ワイヤレス Bluetooth5.1 オープンイヤーヘッドホン 耳を塞がない 自動ペアリングヘッドフォン 技適認証済み マイク付きランニング・スポーツイヤフォン 防水防滴 急速充電 10時間再生 ブラック



シリーズ···OPENRUN PRO



#SKZ-EP-000007 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ショックス