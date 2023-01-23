『razer deathadder v3 pro faker 8kドングルセット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 22時 19分に出品され03月14日 22時 19分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在687件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 razer deathadder v3 pro faker editionです。



去年末に購入して1ヶ月使用しました。付属品はグリップテープ以外は付いており、ケーブルと1kドングルは未使用です。

8kドングルはマウスの箱に同梱致します。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>マウス・トラックボール 商品の状態: 未使用に近い