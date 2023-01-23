『BAF社製 米軍タイプ レプリカ LEVEL7 ジャケット S-S【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 04時 12分に出品され03月04日 04時 12分に終了予定です。即決価格は11,750円に設定されています。現在566件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品で購入後、1度だけ短時間着用した美品です。襟の部分にかなり薄い汚れがあります。写真でご確認下さい。

貴重なsmall-shortサイズです。

169cm60kg普通体型が着用してジャストサイズです。



カラー:FOLIAGE-GREEN(フォリッジグリーン)



サイズ: S-S

ラグラン襟ぐり: 25 cm

身幅: 63 cm

着丈: 70 cm

裄丈: 83 cm



その他質問ありましたらコメントお願いします。



米軍で使用されるECWCS GEN3レベル7と同型のプリマロフトジャケット。内蔵するプリマロフトなど各素材パーツは米軍同様品を使用して生産されています。MANUFACTURED BY BAF。レイヤリングして防寒性を高めるECWCSウエアの中で最も外側へ着る防寒ジャケットでサイズは大きめになっています。フード収納可能。



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古着 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ミリタリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ BAF社製

米軍タイプ

レプリカ

LEVEL7

ジャケット

S-S