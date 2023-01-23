『Barbour LADIES BURGHLEY Bshop別注 チェック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 03時 59分に出品され03月28日 03時 59分に終了予定です。即決価格は22,000円に設定されています。現在431件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⚫商品状態

目立った汚れや破れはございません。



⚫️色味

ブラウン



⚫寸法

表記サイズ：8

身幅・・・50

着丈・・・98





⚫注意事項

・光の加減により画像の色と若干違う場合があります。

・素人採寸の為、若干の誤差がある場合がありますのでご了承下さい。

・ご質問などございましたら、お気軽にご連絡ください。

・即購入大歓迎です。





#古着 Mallalieus ロングコート チェック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バブアー

カテゴリ ファッション

レディース

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LADIES

BURGHLEY

Bshop別注 チェック